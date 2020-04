Burglengenfeld: Feuerwehr-Großeinsatz in Zementwerk

Am Donnerstag kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr bei einem Zementwerk in Burglengenfeld. In der Mittagszeit liefen dort betriebsbedingt Rollen heiß, welche einen Schwelbrand verursachten.

Der Brand konnte durch die Löschanlage der Firma schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zur Absicherung und Kontrolle der Brandstelle waren vorsorglich neben acht Feuerwehren aus Burglengenfeld und Umgebung noch zusätzlich der Rettungsdienst und das THW vor Ort. Durch den Brand entstand zum Glück kein Personen- oder Sachschaden.