Altenstadt: Mobile Arztpraxis zur Unterstützung in Corona-Zeiten

Am Karfreitag startet der Landkreis Neustadt an der Waldnaab den Betrieb einer mobilen Arztpraxis in Altenstadt an der Waldnaab.

Solche Einrichtungen gibt es deutschlandweit nur viermal. Die Praxis, die in einem Wagen untergebracht ist, verfügt über eine moderne und umfassende medizinische Ausstattung. Einwohner des Landkreises mit Corona-typischen Symptomen wie Fieber oder Atemwegsinfekten, die bei ihrem Hausarzt nicht versorgt werden können, z.B. weil die Arztpraxis wegen Quarantäne geschlossen ist, können diese Alternative in Anspruch nehmen.

Die Praxis befindet sich in der Jahnstraße 6 auf dem Gelände des Kreisbauhofes. Sie ist immer montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, (auch Karfreitag und Ostermontag). Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.