Bus gegen Rangierlokomotive

In Hahnbacher Ortsteil Ursulapoppenricht ist am Donnerstagmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang eine Rangierlokomotive mit einem Bus zusammengestoßen.

Der 48-jährige Busfahrer bemerkte beim Überfahren des Bahngleises den von Hirschau Richtung Amberg fahrenden Zug nicht. Der 21-jährige Lokführer konnte den Zug nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte mit dem Reisebus, der ohne Fahrgäste unterwegs war. Der Busfahrer erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Der Reisebus, sowie die Lok wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei ca. 200.000 Euro. Da nur ein Waggon angehängt war, konnte die Rangierlok rasch zum Stillstand gebracht werden, ansonsten wäre der Unfall nicht so glimpflich ausgegangen. Die Bahnstrecke wurde für mehrere Stunden gesperrt.