Campingplatz und Badelandschaft Gaisweiher wieder geöffnet

Eine weitere Lockerung der Corona-Maßnahmen sorgt auch in Flossenbürg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab für gute Stimmung: Der Campingplatz Gaisweiher durfte am Samstag seine Pforten wieder öffnen.

Unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften können alle Einrichtungen wie die Badelandschaft, die Liegewiese sowie der Wasserspielplatz wieder genutzt werden. Lediglich die Duschen müssen noch geschlossen bleiben. Seit dieser Saison kann man sich zudem ganz bequem über das Onlineportal einbuchen.