Chefarzt: Keine Systemfehler bei Flucht von Straftätern

Mitte August entkamen vier Täter aus einer geschlossenen Einrichtung in …

Zweiter Straftäter aus Bayern in Österreich gefasst Mitte August entkamen vier Täter aus einer geschlossenen Einrichtung in …

Zweiter Straftäter aus Bayern in Österreich gefasst Mitte August entkamen vier Täter aus einer geschlossenen Einrichtung in …

Asyl-Bezahlkarte nun in ganz Bayern eingeführt Bis Ende Juni sollte die Bezahlkarte für Flüchtlinge bayernweit eingeführt …

Asyl-Bezahlkarte nun in ganz Bayern eingeführt Bis Ende Juni sollte die Bezahlkarte für Flüchtlinge bayernweit eingeführt …

Foto: Julian Stratenschulte/dpa