Der Landkreis Amberg-Sulzbach ist ab sofort wieder auf der Suche nach einem passenden Christbaum für das Landratsamt. Der Baum für den Balkon des Landrats sollte rund 5 Meter hoch sein. Bauhofmitarbeiter fällen den Baum kostenlos und transportieren ihn anschließend auch ab. Voraussetzung ist: Das Grundstück sollte problemlos mit einem Lkw anzufahren sein. Wer einen Baum anbieten möchte, soll sich per Mail an den Bauhof wenden, am besten mit Foto.

bauhof@amberg-sulzbach.de