Brandlegung im Landratsamt Schwandorf. Dort ist am Dienstag (04.10.) gegen 21 Uhr ein Unbekannter über eine Nebeneingangstür eingedrungen.

Der Täter entwendete u.a. eine Spendenbox. Anschließend setzte er in der Poststelle einen größeren Papierstapel in Brand. Durch den Rauch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Der genaue Diebstahls- und Sachschaden an dem verrauchten Gebäude ist derzeit noch nicht bekannt.