Conrad-Stiftung spendet 250.000 Euro an

Die Klaus und Gertrud Conrad-Stiftung unterstützt den Bau des Bruder-Gerhard-Hospizes in Schwandorf mit einer Spende über 250.000 Euro

Am vergangenen Freitag übergab Klaus Conrad den symbolischen Scheck über 250.000 Euro an den Regionalvorstand der Johanniter Ostbayern, Martin Steinkirchner und zeigte sich dabei hocherfreut: „Wir haben ja schon den Bau des Johannes-Hospizes in Pentling unterstützt und freuen uns, dass es mit dem Bau des Bruder-Gerhard-Hospizes in Schwandorf so zügig und nach Plan vorangeht.“

In der Tat hatte die Klaus und Gertrud Conrad-Stiftung schon vor über zehn Jahren den ersten Hospizbau der Johanniter in Ostbayern großzügig unterstützt. „Wir sind mit unserer Stiftung auf der ganzen Welt tätig, wollen aber auch ganz bewusst Projekte hier vor Ort unterstützen“, erklärt Klaus Conrad das erneute Engagement für die Hospizarbeit der Johanniter in Ostbayern.