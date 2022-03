Conrad Electronic setzt ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.

Seit ein paar Tagen erleuchtet der Glasbau der Firmenzentrale in Hirschau in den Abend- und Nachtstunden in den Farben Blau und Gelb, am Eingang ist die ukrainische Fahne gehisst.

Außerdem sind verschiedene Spenden- und Hilfsaktionen angelaufen. U. a. ist auch die Klaus-und-Gertrud-Conrad-Stiftung für die Menschen in der Ukraine im Einsatz und hat eine Spende in Höhe von 250.000 Euro geleistet.