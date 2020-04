Corona: Ansteckungsrate wieder gestiegen

Beim Coronavirus ist die Ansteckungsrate in Deutschland wieder gestiegen.

Wie das Robert-Koch-Institut am Abend mitgeteilt hat, steckt jeder Infizierte im

Schnitt einen weiteren Menschen an. Die Reproduktionszahl liegt damit bei 1,0.

Zuletzt lag sie bei 0,9, Mitte des Monats sogar bei 0,7. Das Robert-Koch-Institut betont, dass der Wert unter 1 liegen muss, um die Epidemie abflauen zu lassen.