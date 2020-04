Mann dreht durch und spuckt Polizisten ins Gesicht

Gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung – Ein 52-Jähriger aus Neumarkt musste am Sonntag wegen einer psychischen Ausnahmesituation in eine Fachklinik gebracht werden.

Nach einem Familienstreit floh er zuerst vor den Beamten. Er kletterte auf einen Baum und sprang von da aus in einen Bach. Dort konnte er nur mit erheblichem Widerstand rausgeholt werden. Er schrie er habe Corona und spuckte den Polizisten ins Gesicht. Der 52-Jährige wurde in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. Ihn erwarten jetzt einige Anzeigen.