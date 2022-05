Das BRK-Impfteam ist im Mai und im Juni im Landkreis Amberg-Sulzbach unterwegs und bringt die Vakzine gegen das Coronavirus nahe zu den Menschen.

Am Donnerstag, 19. Mai, macht er Station in Freihung im Gemeindezentrum, am Freitag, 20. Mai, wird er in Hirschau am Josefshaus stehen, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Geimpft werden alle ab 5 Jahre ohne Termin.

Alle weiteren Termine finden Sie hier zum Download:

Herunterladen