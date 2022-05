Christopher Street Day in Neustadt

Die Corona-Pandemie hat den Veranstaltern des Christopher-Street-Days Nordoberpfalz schon zweimal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am 4. Juni 2022 soll es aber jetzt endlich soweit sein. In Neustadt steigt ab 15 Uhr die Demo über den Stadtplatz. Auch ein Bühnenprogramm mit Musik ist geplant.

Leider gibt es in Deutschland immer noch und immer wieder Übergriffe. Und wer jetzt denk, mit der Ehe für Alle, müssten sich doch alle Probleme in Luft aufgelöst haben, der irrt leider…

Gerade im ländlichen Raum gibt es tatsächlich noch sehr viel Arbeit, die sowohl durch den Gesetzgeber erledigt werden muss, aber eben auch in der Gesellschaft. Und auch deshalb ist der CSD in Neustadt eine gute Sache, weil das Verständnis auch in den ländlicheren Raum getragen werden soll. Deshalb sind alle Neustädter herzlich gerne eingeladen…

Alle Infos und ein Programm zum ersten CSD der Nordoberpfalz, gibt es auf https://www.equality-oberpfalz.de/