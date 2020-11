Corona-Maßnahmen: Protest in Regensburg geplant

Nach der großen „Querdenken“-Demo in Leipzig ist an diesem Samstag auch eine Protestveranstaltung in Regensburg geplant. Von den Organisatoren sind bis zu 2.000 Teilnehmer angekündigt worden. Die Polizei wird deutlich präsent sein.

Derzeit prüft die Stadt Regensburg noch die Demonstrationsanmeldung, um eventuelle Auflagen zu erlassen. Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass die Stadt auch ein Verbot der Demonstration nicht ausschließe. Bei der „Querdenken“-Demo in Leipzig waren mindestens 20.000 Menschen unterwegs – die meisten ohne Abstand und Maske.