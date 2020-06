Corona-Warn-App jetzt verfügbar

Seit Dienstagnacht steht die offizielle Corona-Warn-App für Deutschland zum Download bereit.

Die App erkennt, ob sich Personen in unmittelbarer Nähe zueinander aufgehalten haben. Trägt sich eine Person dann als infiziert in der App ein, werden diese Kontaktpersonen benachrichtigt. Die Entwicklung hat sich verzögert, weil die Daten jetzt doch nicht zentral gespeichert werden. Die Daten werden dezentral gespeichert, also nur auf dem jeweiligen Smartphone. Das erhöht die Sicherheit.

Die App kann allerdings noch nicht für jedes Gerät im jeweiligen App-Store gefunden werden. Wenn Ihr Smartphone die Mindestanforderungen erfüllt, können Sie die App aber mit dem Smartphone über folgende Links herunterladen:

Für Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp

Für Apple: https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757

Der Download der App ist freiwillig.

Wenn Sie weitere Fragen haben, finden Sie hier die Antworten:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-faq-1758392