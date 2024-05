Creußen – Brand in Kindergarten: Zwei Mitarbeiterinnen verletzt

Nach dem Brand eines Kindergartens im oberfränkischen Creußen (Landkreis Bayreuth) sind am Mittwoch zwei Mitarbeiterinnen wegen Verdachts auf Rauchvergiftungen im Krankenhaus behandelt worden. Das Feuer sei im Dachgeschoss des Gebäudes ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Als die ersten Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, seien alle in der Einrichtung betreuten Kinder schon in Sicherheit gewesen. Den Schaden am Gebäude schätzte die Polizei auf etwa 100.000 Euro. Die Brandursache blieb demnach zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa)