CVJM Amberg bringt auch heuer an Heilig Abend zusammen

„Heilig Abend allein?!- Das muss nicht sein!!“ Unter diesem Motto bringt der CVJM Amberg auch heuer am 24. Dezember alle Alleinstehenden zusammen.

Geplant ist nachmittags Kaffeetrinken, danach Abendessen und ein ToGo-Stand mit Punsch und Geschenktüten im Innenhof. Es gilt 2Gplus. Für die Teilnahme am Nachmittag bzw. am Abend ist eine Anmeldung (begrenzte Platzzahl) erforderlich, entweder per Mail unter: mail@cvjmamberg.de oder per Telefon: 01752242328. Wie im letzten Jahr auch, ist dem Team mit einer finanziellen Spende am Besten geholfen. Das Konto hierzu ist auf der Homepage der CVJM Amberg zu finden. Hierbei bitte als Verwendungszweck „Heilig Abend“ angeben, damit eine Zuordnung erfolgen kann.