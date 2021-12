Montagmorgen ist in einer Wäscherei in Grafenwöhr im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ein Brand ausgebrochen.

Der Eigentümer entdeckte den Rauch an einer Mangelmaschine und rief die Feuerwehr. Der Brand griff auf das Gebäude über. Es entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei Eschenbach.