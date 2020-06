Das Jugendzentrum in Weiden sucht gerade wieder Tänzer für ihren „Dance Your Style Contest“. Absofort kann sich jeder bewerben und mittanzen!

Der „Dance Your Style Contest“ vom Jugendzentrum Weiden war bisher immer die Chance für Solo Tänzer und Tanzgruppen zu zeigen, was sie können. Dieses Jahr findet der „Dance Your Style Contest“ ganz im Stil von 2020 statt. Es wird keine große Bühne geben, kein Event, keine Tanzgruppen. Dieses Jahr findet der „Dance Your Style Contest“ online statt. Tänzer und Tänzerinnen sollen diesmal ein Video von ihrem Tanz machen, das sie dann ans Jugendzentrum in Weiden schicken.

Ablauf:

Produziert euer Video mit einer Länge von zwei bis vier Minuten als Solo-Tänzer*in oder als Hausstand in „Family Special“

Gebt eurer Video-Datei euren Namen (z.B. Beispiel „Max Mustermann, 12 Jahre)

Sendet euer Video an info@juz.de über z.B. die Seite „www.wetransfer.com“

Einsendeschluss ist der 24. Juli

Alle Videos in den Kategorien Juniors, Adults und Family Special werden ab dem 27. Juli auf unserer Facebookseite „Jugendzentrum Weiden“ sowie auf unserer Instagramseite „juz_weiden“ gepostet.

Videos in den Kategorien Juniors, Adults und Family Special werden ab dem 27. Juli auf unserer Facebookseite „Jugendzentrum Weiden“ sowie auf unserer Instagramseite „juz_weiden“ gepostet. Achtung: Videos der Kids und Minis werden nicht gepostet, sie werden nur durch die Jury bewertet.

gepostet, sie werden nur durch die Jury bewertet. Die Videos werden folgendermaßen bewertet: 75 % durch die professionelle Jury, 25 % durch die Anzahl an Likes auf Facebook (gilt nicht für Minis und Kids)

das Voting (Likes) ist möglich vom 27.07.-31.07.2020, 20 Uhr

Wertungskriterien: Kreativität, Choreografie, Ausdruck, Musikalität

Die Bekanntgabe der Sieger*innen findet am 2. August um 18 Uhr live auf unserer Facebook- und Instagramseite statt!

Family Special:

Bei unserer Kategorie „Family Special“ darf/soll eine Familie/Hausstand ein Musikvideo performen. Hier geht es eher um Phantasie und Kreativität. Es muss nicht jeder im Video tanzen! Ansonsten gelten die gleichen Regeln wie bei den Solos!

Kategorien:

0-8 Jahre: Minis

9-13 Jahre: Kids

14-17 Jahre: Juniors

≥18: Adults

Family Special (die ganze Familie/Hausstand)

Das braucht das JUZ:

Video möglichst als mp4- oder mov-Datei, im Titel des Videos Name und Alter der/des Künstler*in

Vollständige Adresse und Emailadresse

Folgenden Text: „Ich (Name) erlaube dem Jugendzentrum Weiden mein, Tanzvideo auf Facebook und Instagram zu veröffentlichen“

Name der Tanzschule, falls gewünscht

HIER GEHT’S ZUM JUGENDZENTRUM IN WEIDEN

Viel Spaß beim Mitmachen! 😍