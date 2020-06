Schwere Unwetter in der Oberpfalz

© Foto: Jürgen Masching

Die Unwetter am Sonntag haben vor allem die nördliche Oberpfalz getroffen. Hier verzeichnete das Polizeipräsidium Oberpfalz 150 Einsätze.

Auf der A93 zwischen Windischeschenbach und Falkenberg zum Beispiel hat es gestern Nachmittag zwei Unfälle wegen Aquaplanings gegeben. Wegen der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn 1,5 Stunden komplett gesperrt.

Den größten Einsatz gab es in Oberbibrach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Dort brach ein Damm. Teilweise stand das Wasser bis zu einem Meter hoch auf der Straße. Der Biberbach, der durch die Ortschaft Oberbibrach fließt, schwoll zu einem reißenden Fluss an und überflutete den Ortskern von Oberbibrach. Straßen waren unpassierbar und einige Bewohner konnten ihre Wohnhäuser nicht mehr verlassen.