Das ist auf der Regensburger Dult geboten

© Foto: ACC/Marcus Rebmann

Es ist eines der Highlights in der Oberpfalz – gerade was die Volksfeste angeht. Die Regensburger Herbstdult ist ja auch das größte Volksfest der Oberpfalz. Ab Freitag geht es wieder in eine neue Runde.

Programmtechnisch ist natürlich auch wieder einiges dabei, was die Besucher anlockt. Neben den zahlreichen Fahrgeschäften sind es natürlich gerade auch die Musik durch die Bands die die beiden Festzelte zum Beben bringen.

Am Dultauftakt am Freitag wird um 18 Uhr das Fass angestochen. Um 22 Uhr knallen dann die Böller zum Eröffnungsfeuerwerk. Am Samstag startet ab 18:30 der Froschhaxn Express. Der Sonntag beginnt ab 10:00 Uhr mit dem Dult-Gottesdienst! Am Abend spielt die Band Flash-Dance! An den weiteren zwei Tagen ist noch ein Familien- und Seniorentag geplant! An diesen Tagen sind alle Fahr- und Eintrittspreise stark reduziert! Außerdem fährt der Dultbus wieder kostenlos im 12 Minuten Takt.

Das komplette Programm gibt’s auf der offiziellen Homepage der Regensburger Dult (https://r-dult.com). Die Regensburger Herbstdult geht ab Freitag bis zum 8. September.