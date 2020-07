11.325 Menschen können nächste Saison kostenlos ein Heimspiel des SSV Jahn Regensburg besuchen. Dafür haben über 2 000 Dauerkartenbesitzer gespendet.

Sobald wieder Fans ins Stadion können, werden die Tickets an Menschen in Regensburg und Ostbayern verteilt, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Die Dauerkartenbesitzer werden für ihre Großzügigkeit vom Jahn belohnt. Es werden kostenlose Verlängerungen der Dauerkarten für die nächste Saison und getragene Spielertrikots verlost.