Einbrüche im Landkreis Tirschenreuth – Tatverdächtige ermittelt

In den vergangenen Wochen gab es eine Häufung von Einbrüchen und Diebstählen im östlichen Landkreis Tirschenreuth. Die Ermittlungen der Polizei laufen dazu auf Hochtouren. Mittlerweile wurden mehrere Tatverdächtige ermittelt.

Am Mittwoch und Donnerstag wurden in diesem Zusammenhang sieben Wohnungen in Tirschenreuth, Mitterteich und Wiesau durchsucht. Dabei wurden verschiedene Gegenstände aus den Einbrüchen und Diebstählen, sowie Beweismittel gefunden. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. Die Polizei ermittelt weiter und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Gleichzeitig bittet die Polizei, Türen, Fenster und Garagen bei Abwesenheit abzuschließen und Fahrzeuge und Wertgegenstände gut zu sichern.