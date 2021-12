Demonstration in Neumarkt verläuft weitgehend friedlich

In Neumarkt haben sich am Samstag Menschen versammelt um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Veranstaltung startete um 13 Uhr mit 1.300 Teilnehmern am Volksfestplatz.

Bei dem anschließenden Demonstrationszug durch die Stadt wuchs die Teilnehmerzahl auf 2.000 Menschen an. Die Veranstaltung verlief zum großen Teil friedlich. Es wurden nur vereinzelt Verstöße von der Polizei festgestellt. Unter anderem erhielt eine Frau eine Anzeige, weil sie Flyer an andere Personen verteilte. Dies stellt einen Verstoß nach dem aktuell geltenden Infektionsschutzgesetz dar. Eine weitere Teilnehmerin wurde angezeigt, weil sie ein Schild mit einem verbotenen Schriftzeichen trug, dass an eine Siegrune erinnerte. Im Bereich der Versammlung kam es zu Verkehrsbehinderungen.