Designierter Bayreuther Regionalbischof Jonas Schiller tritt zurück.

Jonas Schiller, der erst in dieser Woche zum neuen Regionalbischof für den Kirchenkreis Bayreuth berufen worden war, wird die Stelle nicht antreten. Wie die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern am Freitag mitteilte, tritt Schiller die Stelle „aus privaten Gründen“ nicht an.

Er werde aber weiterhin als Dekan in Nürnberg arbeiten. Landesbischof Christian Kopp bedauert die unerwartete Entscheidung von Dekan Schiller, respektiere diese aber. Der Berufungsausschuss der Landeskirche wird die Stelle neu ausschreiben. Jonas Schiller wuchs in Erlangen auf und wurde 2008 in Fürth ordiniert. Er ist seit 2022 als Pfarrer an der Reformations-Gedächtnis-Kirche Nürnberg-Maxfeld und als Dekan im Prodekanat Nürnberg-Nord tätig. Schiller ist verheiratet und Vater von fünf Kindern.