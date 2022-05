Die erste Kastler-Kunst-Kirwa startet am 26. Mai.

So was hat es in der Marktgemeinde Kastl, im Landkreis Amberg-Sulzbach, noch nie gegeben. Am Vatertagswochenende, also ab Christi-Himmelfahrt, gibt es die Kastler Kunst-Kirwa. 44 Anwohner rund ums Lauterachtal werden da Garagen, Maschinenhallen und Stodeln ausräumen um Kunst einen Raum zu geben.

Zahlreiche Kunstobjekte, Gemälde und Fotografien werden da ausgestellt. Außerdem werden Sie 18 verschiedene Oberpfälzer Künstler- und Künstlerinnen und aus fast ganz Bayern verstreut auf dem gesamten Kunst-Kirwaweg mit Musik versorgen. Nebenan die „normale“ KastlerKirwa mit Festzelt und allen drum und dran. Alle Infos und eine Übersicht zur Kastler-Kunst-Kirwa finden Sie hier.