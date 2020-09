Die Weidener Max-Reger-Tage sind eine Institution und ein „must“ für alle Klassik-Fans.

Normalerweise gibt es da ca. 20 Konzerte in teilweise kleinen Räumen. Aber durch Corona ist diesmal alles anders. Aus der Kulturveranstaltung wurde „Ein Wochenende mit Max Reger“. Es wird also nun drei Konzerte mit hochrangigen Künstlern und einem tollen Programm geben. Und zwar vom 1. bis 3. Oktober. Die Konzerte finden in der Josefskirche, in der Max-Reger-Halle und in der St. Michaels-Kirche statt.

Karten bekommt man nur über das Festivalbüro. Der Link zu den Max-Reger-Tagen finden Sie hier.