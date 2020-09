Kevin Hoffmann spielt jetzt für VfR Aalen

Mittelfeldspieler Kevin Hoffmann vom Zweitligisten SSV Jahn Regensburg läuft ab sofort für Regionalligist VfR Aalen auf.

Der gebürtige Regensburger war in der Vorsaison bereits an die Baden-Württemberger ausgeliehen. Der Grund für den Wechsel: Keine große Aussicht für den 25-Jährigen in der neuen Saison auf regelmäßige Spielzeiten; die Konkurrenz im Mittelfeld ist einfach zu stark.