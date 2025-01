Böse Überraschung für eine Frau in Bad Alexandersbad im Kreis Wunsiedel. Die Frau stellte in der Nacht auf Donnerstag ihren VW-Bus vor ihrem Anwesen im Gartenweg ab.

Am Morgen musste sie feststellen, dass in ihr Fahrzeug eingebrochen wurde. Der Täter hatte eine Seitenscheibe eingeschlagen und einen Arbeitskoffer mit medizinischem Fußpflege-Werkzeug geklaut. Der Wert: Immerhin 5.000 €. Am Bus entstand ein Schaden von rund 4.800 €. Die Polizei Wunsiedel bittet um Hinweise.