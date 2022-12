Dieb verliert Handy: Nachricht führt zum Täter

Auf der Flucht hat ein Ladendieb in Regensburg sein Handy zurückgelassen – und eine Textnachricht führte die Ermittler direkt zu dem 23-Jährigen. Zuvor habe ein Ladendetektiv den Mann am Donnerstag beim Stehlen erwischt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Dieb entkam, verlor dabei aber sein Handy. Am Tatort lasen die Beamten dann die folgenreiche Nachricht: Der 23-Jährige wollte bei einem Freund unterkommen, der ihm daraufhin seine Adresse schrieb. Dort nahmen die Polizisten den 23-Jährigen fest. (dpa/lby)