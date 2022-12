Barrierefreie Hörerlebnisse für Ausflugsziele

Hausten in der Räuberhöhle Etterzhausen wirklich Räuber? Und was kann ein Kino ohne Leinwand? Antworten darauf und viele weitere interessante Geschichten zu bekannten Orten gibt es jetzt zum Hören!

Die Urlaubsregion „Bayerischer Jura“ hat 15 barrierefreie Hördateien zu ausgewählten Ausflugszielen in den Landkreisen Regensburg und Kelheim erstellt. Darunter sind Burgen, Schlösser oder Naturdenkmäler. Die Hörerlebnisse, die zum Besuch der Region inspirieren, gibt es auf Deutsch, Englisch und in leichter Sprache. Für alle Freunde des Bayerischen wird eine Version in Dialekt angeboten. Neben den Sprachversionen steht außerdem ein barrierefreies PDF für Menschen mit Höreinschränkungen zur Verfügung.

Die barrierefreien Hörbeiträge finden Sie unter:

https://jurasteig.de/de/hoererlebnisse.html und https://fuenf-fluesse-radweg.info/de/hoererlebnisse.html