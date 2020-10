Diebe auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat ertappt worden sind drei Langfinger am späten Donnerstagabend in Kohlberg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

Die jungen Männer sahen sich auf dem Gelände des ehemaligen Schlosses in Röthenbach um und wurden schließlich fündig: Eine Werbeständertafel der Heinekenbrauerei schnallten sie auf ihr Autodach. Dabei bemerkte jedoch ein aufmerksamer Nachbar die Taschenlampen der unvorsichtigen Diebe und rief die Polizei. Diese griff die drei Männer in Tatortnähe auf und nahm sie vorläufig fest.