In der Nacht zum Mittwoch waren Diebe im Kreis Regensburg auf Tour. Eine aufmerksame Bürgerin hatte am frühen Mittwochmorgen fünf verdächtige Personen am Sportheim Mötzing beobachtet und die Polizei informiert.

Die Unbekannten verschwanden mit einem Pkw, aber die Frau hatte sich das Kennzeichen notiert. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus und konnte den Pkw kontrollieren. In dem Auto fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und diverses Diebesgut im Wert von 1.400 Euro. Weitere vier Einbrüche in Mötzing und ein versuchter Einbruch in Haimbuch können außerdem den Tatverdächtigen zugeordnet werden. Die Polizeiinspektion Wörth an der Donau ermittelt.