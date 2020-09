Donnerstag ist Bundesweiter Warntag 2020

Am Donnerstag klingt es in Deutschland ein wenig nach Weltuntergang. Aber keine Panik – Alles nur Übung!

Diesen Donnerstag findet um 11 Uhr der jährliche bundesweite Warntag statt. Die Sirenen und Lautsprecherwägen, sogar Ihre Warn-Apps auf dem Handy werden sich melden. In der folgenden Liste sind alle Orte aufgeführt die bei uns in der Region am Warntag 2020 teilnehmen.

Regierungsbezirk Oberpfalz

Landkreis Amberg-Sulzbach

Stadt Hirschau

Markt Königstein

Landkreis Regensburg

(zusätzlich auch Warn-App NINA)

Gemeinde Holzheim am Forst (OT Trischlberg)

Stadt Neutraubling

Gemeinde Obertraubling

Markt Regenstauf

Markt Schierling

Landkreis Schwandorf

(zusätzlich auch Warn-App NINA)

Gemeinde Fensterbach

Stadt Nabburg (nur südl. Stadtgebiet und die OT Diendorf, Wölsenberg und Lissenthan)

Gemeinde Schmidgaden

Gemeinde Stulln

Gemeinde Schwarzach bei Nabburg (OT Wölsendorf)

Markt Schwarzenfeld (nur nördl. Gemeindebereich und die OT Traunricht, Frotzersricht und Kögl)

Stadt Regensburg

(zusätzlich auch Warn-App NINA)