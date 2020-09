Diebe klauen Tresor aus Bäckerei in Regensburg

Das dürfte nicht gerade unauffällig gewesen sein. Bei einem Einbruch in eine Bäckerei in Regensburg-Burgweinting haben Unbekannte einen 50 Kilogramm schweren Tresor wegtransportiert.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Die Täter waren in der Nacht von Sonntag auf Montag in das Geschäft in der Römerstraße gewaltsam eingedrungen. Vor Ort rissen sie den Tresor aus der Wand. Er wurde wenig später aufgeknackt im nahe gelegenen Aubach gefunden. Es fehlt Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe. Dazu kommt ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Am Aubach fanden die Ermittler noch eine neuwertige Schubkarre. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Kripo Regensburg.