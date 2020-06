Dr. Jörg Skriebeleit wird Honorarprofessor an der Uni Regensburg

Dr. Jörg Skribeleit, der Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, wird Honorarprofessor an der Uni Regensburg. Ab 1. Oktober wird er an der Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften wirken.

Seit August 2018 besteht zwischen der Gedenkstätte und der Universität eine Kooperation und beide Einrichtungen arbeiten eng in zahlreichen Fächern und Projekten zusammen. Dr. Jörg Skriebeleit ist in den Aufbau des Zentrums für Erinnerungskultur an der Universität Regensburg eingebunden, das im Januar 2020 in die Planungen des bayerischen Ministerrats zur Intensivierung der Gedenk- und Erinnerungsarbeit aufgenommen wurde.

„Ich fühle mich sehr geehrt, Honorarprofessor an der Universität Regensburg zu werden,“ so Dr. Jörg Skriebeleit. „Für mich ist das eine Auszeichnung, die mich in meiner wissenschaftlichen Arbeit bestärkt und weiter fordert.“