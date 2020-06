Großeinsatz in Regensburg – Mann getötet

Ein Mann ist Mittwochvormittag in Regensburg in der Nähe der Arcaden getötet worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten zwei Männer in Streit. In dessen Verlauf fiel ein Schuss. Zeugen meldeten über Notruf einen verletzten Mann. Die Einsatzkräfte konnten den 57-Jährigen an der vielbefahrenen Furtmayrstraße südöstlich des Hauptbahnhofs nur noch tot auffinden. Polizisten konnten in der Nähe einen Tatverdächtigen festnehmen. Der 55-Jährige hatte eine Schusswaffe bei sich. Die Straßensperre ist wieder aufgehoben.

Die Hintergründe und das Motiv sind noch vollkommen unklar. Die Kripo Regensburg ermittelt.