Drachenstich-Festival beginnt am Wochenende

Der Further Drachenstich startet am Freitag in seine Festspielwoche. Es gilt als das älteste Volksschauspiel Deutschlandlands. Es wurde 2018 sogar in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Mit weit über tausend Mitwirkenden und über 250 Pferden ist auch der Festumzug ein Hauptereignis, in dem die Geschichte der Stadt dargestellt wird. Neben dem Schauspiel und dem Festumzug gibt es mittlerweile auch ein Volksfest, sowie das historische Lager, ein Turnier und ein Kinderfest.

Der Further Drache ist übrigens insgesamt 15,50 Meter lang, 3,80 Meter breit, 4,50 Meter hoch, hat eine Flügelspannweite von 12 Metern und ein Gewicht von 11 Tonnen. Der Drachenstich in Furth im Wald geht bis 20. August.