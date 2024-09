Drei Diebstähle in Flossenbürg an einem Tag – Polizei Neustadt a.d. Waldnaab bittet um Hinweise

Ein gefährlicher Vorfall ereignete sich am Montagabend auf der Staatsstraße …

In Flossenbürg sind historische Granitplatten gestohlen worden – der Tatort …

Der Radfahrer missachtete der Polizei zufolge in einem Kreuzungsbereich die …

Foto: Silvia Marks/dpa