Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Neunburg vorm Wald

Bei einem Verkehrsunfall in Neunburg vorm Wald sind am Freitagnachmittag drei Menschen verletzt worden.

Eine 19-Jährige übersah beim Abbiegen in die Amberger Straße ein entgegenkommendes Fahrzeug und konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde sie selbst schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Amberg gebracht werden. Der Fahrer des anderen Pkw sowie seine 47-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.