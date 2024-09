Zwei Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall auf der A93

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A93 bei Pechbrunn sind am Freitagnachmittag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Ein 24-jähriger BMW-Fahrer aus Niederbayern sowie ein Ehepaar aus dem Erzgebirgskreis waren mit ihren Fahrzeugen in südlicher Richtung unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve stießen die beiden nebeneinander fahrenden Fahrzeuge zusammen. Das Ehepaar kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Böschung. Der 61-jährige Fahrer verletzte sich leicht. Seine 60-jährige Beifahrerin erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn war für ca. zweieinhalb Stunden teils voll gesperrt. Die Polizei in Weiden (0961/401-4200) sucht nach Zeugen des Unfalls.