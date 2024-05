Richtig dreist hat ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag in Schwandorf ein Fahrrad geklaut.

Der Täter betrat gegen 17 Uhr den Cube-Store an der Autobahnmeisterei. Dort nahm er sich ein E-Bike und fuhr über die Ladentüre in unbekannte Richtung davon. Das Rad hat einen Wert von rund 5.300 Euro. Hinweise zu dem fiesen Klau bitte an die Polizei in Schwandorf.