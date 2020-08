„Dult mal anders“

Frische Brezen und Weißwürste gab es auch heute im Ramasuri Frühschoppen mit Moderator Jürgen Meyer, der Gast – Festwirt Michael Hahn – war auch ein Altbekannter, aber trotzdem war alles anders. Wo normalerweise über Dult und Festzelt gesprochen wird, ging es dieses Mal um etwas ganz Neues, eine „coronabedingte“ Alternative – aber die hat es in sich. Michael Hahn hatte also viel zu berichten über ein Jahr, das definitiv anders war (und auch bleiben wird) als alle anderen. Was genau besprochen wurde und welche Attraktion neu in Regensburg ist, das gibt’s wie immer nachzulesen unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/