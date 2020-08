Mit Metallteil auf Autos eingeschlagen

Vollkommen ausgeflippt ist Donnerstagnacht ein 42-Jähriger in Hof. Der Mann mit nacktem Oberkörper schlug mit dem Fuß eines Stahlgerüstes auf fahrende, geparkte und an der Ampel wartende Fahrzeuge ein.

Auch eine Polizeistreife, die angerückt war, nahm der Schläger ins Visier und ging mit dem Metallteil in der Hand auf den Polizeiwagen zu. Der Fahrer wich dem Mann aus und stellte den Dienstwagen einige Meter hinter ihm ab. Danach stiegen die Polizisten aus und forderten den Aggressor eindringlich auf, sich auf den Boden zu legen. Der Mann kam der Aufforderung nach und konnte so festgenommen werden. Da er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde der 42-Jährige ins Bezirkskrankenhaus gebracht. Insgesamt hatte er einen Schaden von über 10.000 Euro angerichtet. Gegen ihn wird jetzt wegen mehrerer Delikte ermittelt.