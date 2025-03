Earth Hour am Samstag

Die Stadt Amberg nimmt heute zum ersten Mal an der „Earth Hour“ teil.

In der Vilsstadt wird die Denkmalbeleuchtung an mehreren historischen Bauwerken um 20:30 Uhr für eine Stunde ausgestellt. Die Stadt setzt damit mit tausenden weiteren Kommunen unter dem Motto „Licht aus. Stimme an. Für einen lebendigen Planeten“ ein starkes Zeichen für den Klimaschutz. Auch Regensburg, Neumarkt oder Roding nehmen an der Aktion des WWF teil. Bürger können zuhause in ihrer Wohnung ebenfalls eine Stunde lang das Licht ausknipsen und so Solidarität zeigen.