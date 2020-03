Schwandorf: Einbrecher unterwegs

Zwei Wohnhäuser sind am Samstagabend im Landkreis Schwandorf das Ziel von Einbrechern geworden. Die Täter hebelten bei einem Wohnhaus in der Münchshofener Straße in Teublitz die Terrassentüre auf und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen.

Dabei wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen. Der angerichtete Sachschaden liegt jedoch weit höher. Im Ortsteil Büchlkühn in Schwandorf gelangten die Diebe ebenfalls über die Terrasse in das Wohnhaus. Es wurde Schmuck und ein vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Auch in diesem Fall entstand ein hoher Sachschaden. Die Einbrecher waren im Zeitraum zwischen 15 und 23 Uhr am Werk. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.