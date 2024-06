Im Oberpfälzer Seenland heißt es heute wieder: An die Tröge! Fertig! Los! Ab 14 Uhr steigt wieder das traditionelle Sautrogrennen am Eixendorfer Stausee in Neunburg vorm Wald.

Vom Sandstrand in der Badebucht stechen abenteuerlustige Zweierteams in Sautrögen in See und liefern sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Neben vielen Preisen, die es zu gewinnen gibt, wartet auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und natürlich viel Spaß auf die Besucher.