Einbrecher in Amberg erbeutet nur eine Überwachungskamera

Ein Einbrecher hat am vergangenen Wochenende in der Amberger Innenstadt mehr Schaden angerichtet als Beute gemacht. Er versuchte sich an drei Anwesen, konnte aber nur eine Überwachungskamera mitnehmen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Täter war vermutlich im Schutz der Dunkelheit unterwegs. Er hebelte mit einem zu kleinen Werkzeug die Türen von Praxen in der Ziegelgasse und der Obere Nabburger Straße auf, kam aber nicht weiter. Erst in der Regierungsstraße gelangte er über eine offene Hauseingangstür in ein Gebäude, in dem sich vier gewerbliche Einrichtungen befanden. Er schaffte es, in eine Praxis einzudringen, wo er eine sichtbar aufgestellte Überwachungskamera mitnahm. Möglicherweise fürchtete er, von ihr gefilmt worden zu sein.

Der Einbrecher hinterließ einen Schaden von mehr als 2000 Euro. Seine Beute war dagegen relativ gering. Die Ermittler der Polizeiinspektion Amberg sicherten zahlreiche Spuren am Tatort. Sie bitten die Bevölkerung um Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib der gestohlenen Kamera. Sie können sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 melden.