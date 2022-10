Einbruch in Bauhof und Kläranlage in Kohlberg

In Kohlberg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab sind bei einem Einbruch in Bauhof und Kläranlage zahlreiche Werkzeuge und Verkehrsschilder entwendet worden.

Der Einbruch ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. Um auf das Gelände zu kommen, zwickten die bislang unbekannten Täter ein Vorhängeschloss an der Umzäunung auf. Anschließend schlugen sie eine Plexiglasscheibe an einem Garagentor ein, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Der gesamte Einbruchsschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Neustadt entgegen.