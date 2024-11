Einbruch in Grafenwöhr: Täter stehlen mehrere Tausend Euro aus Verbrauchermarkt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kundschaftete ein Unbekannter in …

Unbekannter kundschaftet Wohngegend in Grafenwöhr aus In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kundschaftete ein Unbekannter in …

Unbekannter kundschaftet Wohngegend in Grafenwöhr aus In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kundschaftete ein Unbekannter in …

Am Wochenende sind Unbekannte in einen Bürokomplex in der Boelckestraße …

Unbekannte Täter stehlen Tresore aus Bürokomplex Am Wochenende sind Unbekannte in einen Bürokomplex in der Boelckestraße …

Unbekannte Täter stehlen Tresore aus Bürokomplex Am Wochenende sind Unbekannte in einen Bürokomplex in der Boelckestraße …

CANVA/Ramasuri